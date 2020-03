Anziano negativo al Covid-19, il sindaco di Aragona: "Passata la paura non dobbiamo abbassare la guardia"

La negatività al tampone rino-faringeo sul Covid-19 del settantaduenne di Aragona ha fatto tirare un sospiro di sollievo nella comunità. Il sindaco, Giuseppe Pendolino, che per primo ha comunicato la negatività al test dell’uomo, ha voluto rassicurare i suoi concittadini anche con un video messaggio. “Ci siamo tolti un’ansia e una paura che non era indifferente – dice il sindaco di Aragona – è da ieri sera che non si dorme per capire come ci si doveva organizzare nel caso di una positività ma fortunatamente è stato negativo”.

Febbre alta dopo essere rientrato dal Nord, il sindaco: "Tampone Covid-19 negativo"

Il sindaco poi si rivolge ai suoi concittadini che, prima dell’arrivo degli esiti del test, hanno espresso commenti particolarmente pesanti nei confronti dell’uomo e della famiglia. “Evitate di emettere sentenze prima della conclusione del processo” – ribadisce il sindaco che ne approfitta anche per ribadire l’appello a rispettare le regole e a non uscire da casa per prevenire il rischio contagio.“

Emergenza Coronavirus, donate mascherine e guanti ad Aragona

“Non abbassiamo la guardia – dice il primo cittadino di Aragona – perché il nemico è ancora in campo, questo virus lo possiamo sconfiggere, lo dobbiamo sconfiggere. Ce la possiamo fare - conclude Pendolino – restando a casa”.