Cade per terra e si trascina fino al balcone, salvata una 90enne

Brutta disavventura per un’anziana signora di 90 anni. La donna, originaria di Santa Margherita di Belice, è caduta per terra. L’anziana, sola in casa, con tenacia e forza di volontà è riuscita a trascinarsi fino al balcone. La pensionata ha chiesto aiuto a gran voce.

Le sue urla, non sono passate di certo inosservate. Ad allertare i vigili del fuoco sono stati i vicini di casa della “nonnina” di 90 anni. I pompieri hanno raggiunto l’abitazione per poi allertare il 118. L’anziana signora è salva ma è stata trasferita in via precauzionale all’ospedale di Sciacca.