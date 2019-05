Montante condannato a 14 anni: la sentenza è di un giudice agrigentino

La sentenza di condanna a 14 anni di reclusione, per Antonello Montante: ex numero uno di Confindustria Sicilia, è stata emessa dal Gup del tribunale di Caltanissetta Graziella Luparello. Il magistrato agrigentino (di Racalmuto per la precisione) lo ha fatto dopo quasi due ore di camera di consiglio ed ha proceduto aumentando di un anno e mezzo la richiesta che l'accusa aveva, durante la requisitoria, fatto: 10 anni e 6 mesi.

Condannato a 3 anni anche il colonnello della Guardia di Finanza Gianfranco Ardizzone, accusato di associazione semplice e corruzione per il quale l'accusa aveva chiesto 4 anni e 6 mesi. Anche lui, come Montante e altri imputati, aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Marco De Angelis accusato di accesso abusivo allo Sdi per il quale erano stati chiesti 6 anni 11 mesi e 10 giorni e l'interdizione dai pubblici uffici, è stato condannato a tre anni. Condannato a un anno e quattro mesi Andrea Grassi, assolto per il concorso esterno. Per attuale questore di Vibo Valentia i reati risalgono a quando era capo dipartimento dello Sco: è accusato di aver rivelato informazioni riservate, era stata richiesta per lui la pena di 2 anni e 8 mesi. A Diego Di Simone capo della securty di Confindustria sono andati 6 anni, l'accusa aveva chiesto 7 anni 1 mese e 10 giorni e l'interdizione dai pubblici uffici. Assolto Alessandro Ferrara così come da richiesta dei pm: era accusato di aver fatto false rivelazioni al pm poi ritrattate.