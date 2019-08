Interdittiva antimafia ai gruppi Campione, il 18 settembre se ne discute al Tar

Interdittiva antimafia nei confronti delle società del gruppo Campione, il Tar ne discuterà il prossimo 18 settembre e, nelle more, chiede alla Prefettura di fornire atti e documenti.

Tutto è contenuto in una ordinanza dello scorso 23 luglio nella quale il Tribunale amministrativo regionale, pronunciandosi sul ricorso proposto dagli avvocati Marco e Gabriele Giglio per ottenere l’annullamento del provvedimento della Prefettura di Agrigento e della successiva nomina dei commissari straordinari ma anche per contestare il diniego dell’Ufficio territoriale del Governo di fornire alle società Campione di alcuni rapporti (uno dei quali della Dia).

Il Tar ha infatti “ritenuto opportuno acquisire ulteriori documentati e motivati chiarimenti da parte delle Amministrazioni intimate in ordine ai fatti di causa, tenuto conto di quanto dedotto anche alla presente Camera di Consiglio dal difensore di parte ricorrente in relazione al compendio documentale ancora mancante della relazione dei commissari prefettizi già nominati nell’ambito della informativa”. Il tribunale quindi ha ritenuto di “acquisire in atti copia della predetta relazione”, dando 20 giorni per fornire gli stessi. La Camera di Consiglio è stata fissata adesso il prossimo 18 settembre 2019.