Interdittiva Girgenti Acque, la commissione antimafia in città

La vicenda dell'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Agrigento nei confronti della Girgenti Acque arriva in commissione parlamentare antimafia.

Il prossimo 13 dicembre i deputati regionali presieduti da Claudio Fava saranno in città per una missione specificatamente dedicata alla vicenda. La commissione sarà in Prefettura per incontrare verosimilmente il prefetto Caputo e audire alcuni soggetti ancora non comunicati. "L'interdittiva antimafia nei confronti di Girgenti Acque - commenta Fava - impone una attenta e urgente analisi della situazione da parte della commissione antimafia dell’ars. L’acqua e la gestione delle risorse idriche rappresentano temi vitali per la nostra Regione".

Un intervento, quello della commissione, che arriva dopo la sollecitazione del Forum regionale per i beni comuni, che aveva chiesto l'istituzione di una specifica attività d'indagine, che sarà audito proprio l'undici del mese.