Girgenti Acque all'Antimafia, via alle audizioni a Palermo

Durante la sua visita agrigentina il presidente della Commissione, il deputato di Sel Claudio Fava lo aveva promesso: "sulla Girgenti Acque il nostro lavoro non è ancora finito".

Così, finita la parentesi per la Finanziaria, inizieranno le aduzioni in Antimafia sulle vicende della società di gestione del servizio idrico ad Agrigento. A presentarsi davanti ai deputati regionali il prossimo 20 febbraio sanno i due commissari prefettizi che attualmente gestiscono la società, quindi Gervasio Venuti e Giuseppe Massimo Dell'Aira. Da loro, verosimilmente, la commissione vorrà sapere dello stato di salute della società, conoscere quanto finora fatto e quali sono le prospettive verso un risanamento (non solo economico) della stessa. Ai commissari seguiranno altre audizioni.