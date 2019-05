Antenne di Rupe Atenea, il Comune: "Inquinamento elettromagnetico sotto controllo"

"Le misurazioni delle onde elettomagnetiche emesse dalle antenne radio-tv della Rupe Atenea non hanno evidenziato negli ultimi anni parametri fuori dalla soglia fissata dalla legge. Non vi sono oggi pericoli per la salute pubblica".

A dichiararlo in Consiglio comunale nei giorni scorsi è stato l'assessore Gerlando Riolo. A chiedere notizie sulla verifica dell'inquinamento elettromagnetico registrato in quell'area era stata la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi, la quale ha evidenziato come il Comune sia stato condannato anche in appello perché, secondo i giudici, non avrebbe appunto vigilato sulle emissioni di impianti che, tra l'altro, sono in larga parte costruti in un'area, la Rupe Atenea, a vincolo archeologico.

Impensabile è però al momento dislocare gli impianti altrove. Se la precedente amministrazione aveva infatti, con un'interlocuzione con il Ministero delle Telecomunicazioni, individuato una nuova area, non aveva mai completato le procedure per carenza di risorse. Giustificazione addotta oggi anche dalla nuova amministrazione comunale. Per realizzare un nuovo traliccio servirebbero circa 500mila euro che però il Comune potrebbe recuperare, nel lungo periodo, dal noleggio dello stesso.