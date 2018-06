"Antenna di telefonia mobile vicino alle abitazioni", residenti preoccupati

Residenti preoccupati al Villaggio Bellavista, a Porto Empedocle, per la possibile installazione di un antenna di telefonia mobile nel centro abitato. Lo rende noto il presidente del gruppo consiliare “Città Nuova”, Alfonso Scimè, che ha scritto un'interrogazione all'amministrazione comunale.

"Sollecitato da numerosi cittadini, allarmati, abitanti nel Villaggio Bellavista - scrive Scimè - che ritengono che stia per avviarsi l’iter per l’istallazione di un’antenna di telefonia mobile all’interno di uno spazio avente la destinazione urbanistica di verde pubblico attrezzato, preso atto che lo spazio destinato all’eventuale allocazione dell’antenna, come riferito dai cittadini, si trova all’ingresso principale del Villaggio Bellavista, nota zona residenziale", il consigliere comunale chiede all'amministrazione se "effettivamente sia stato avviato l’iter per l’allocazione di una antenna di telefonia mobile in un area destinata a verde pubblico attrezzato, se eventualmente tale istallazione ha tutti i pareri tecnici e sanitari".