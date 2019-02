"Incendia auto e magazzino e annuncia che farà un omicidio", 24enne a giudizio

Appicca un incendio a tre auto e a un magazzino e telefona alle forze dell’ordine per annunciare un omicidio, segnalare pericoli, risse, scomparse di persone e gente in possesso di armi. Solo che tutti gli episodi erano inventati. Il ventitrenne favarese Giuseppe Antonio Mejri, 24 anni, marocchino solo di origine ma nato ad Agrigento e residente da sempre in Italia, finisce a processo con le accuse di incendio, simulazione di reato e procurato allarme.

Il processo, dopo che il pubblico ministero Carlo Cinque ha disposto la citazione diretta a giudizio, è iniziato davanti al giudice Enzo Ricotta. Il ventiquattrenne ha nominato come difensore l’avvocato Monica Malogioglio, mentre il proprietario di una delle auto alle quali avrebbe dato fuoco senza alcun motivo si è costituito parte civile con l’assistenza dell’avvocato Gianfranco Pilato. I primi testi saranno sentiti l’8 marzo.