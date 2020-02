Annullato il Mandorlo in fiore 2020: e ora che succede?

Annullato il Mandorlo in Fiore "salvo contrordine", adesso che succede?

L'annuncio nella giornata di ieri da parte del Comune di Agrigento di uno "stop" alla kermesse folk che sarebbe dovuta partire tra pochi giorni, porta con sé una lunghissima serie di conseguenze.

La prima, la più evidente, è quella di tipo economico: l'impatto sulle strutture ricettive sarà come immaginabile molto pesante, stante che già il solo annuncio di un possibile stop aveva già portato ad una pioggia di annullamenti. Sempre in ordine alle questioni economiche ci sono le possibili spese da risarcire ai gruppi folk che avevano acquistato costosi pacchetti di biglietti aerei e, per quanto riguarda invece i "patrimoni" che erano già in Italia perchè stavano partecipando ad altre kermesse ed iniziative di vario tipo, bisognerà capire chi dovrà farsi carico dell'ospitalità degli stessi nel lasso di tempo infruttuoso che dovranno trascorrere in città (con o senza Coronavirus).

Poi c'è una questione di procedure: il Mandorlo è stato annullato, ma come? Con una semplice comunicazione alla stampa? E' più probabile che enti come il Parco Archeologico, che si stavano occupando dell'organizzazione e del finanziamento dell'evento e che ieri non erano presenti al vertice in Prefettura, si attendano la firma di un'apposita ordinanza da parte del sindaco che decida, appunto, per motivazioni di salute pubblica o ordine pubblico, di sospendere tutte le iniziative di "richiamo". Un atto che difficilmente potrebbe giungere, ma che consentirebbe di "reggere" a non improbabili richieste di ristoro economico che, pare, sarebbero già state avanzate anche se al momento in modo informale.

E poi c'è quel "salvo contr'ordine" che è da solo tutto un programma. Soprattutto in vista del vertice regionale che si terrà domani per fare il punto in tutta l'Isola sulle iniziative pubbliche di questa natura. Se arrivasse un "salvacondotto" da parte del Governo regionale, che si farà? E, dopo aver annunciato uno "stop" avrebbe senso fare una "marcia indietro" che potrebbe causare solo ulteriori danni?