Terremoto del Belice 50 anni dopo, Preziosi e Lo Verso in scena a Sambuca

La Valle del Belice si prepara al ricordo del terribile sisma del 1968. Tanti gli eventi in programma che culmineranno, domenica 14 gennaio, nella cerimonia che vedrà la presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme a tutti i sindaci del Belice, nell'auditorium "Giacomo Leggio" di Partanna.

Nell'Agrigentino, riflettori puntati su Sambuca di Sicilia. Dopo l'inaugurazione ieri del Museo d'Arte sacra nella seicentesca Chiesa del Purgatorio, restaurata dopo i danni provocati cinquant'anni fa dal terremoto, sabato 13 gennaio, il noto attore Alessandro Preziosi, si esibirà sul palcoscenico del Teatro Comunale di Sambuca, costruito nel 1848 e che si è miracolosamente salvato dalla furia del sisma.

L'attore, accompagnato musicista Lello Analfino, leggerà testi di Leonardo Sciascia, Danilo Dolci, Don Antonio Riboldi, Giovanni Paolo II, Ludovico Corrao e Vincenzo Consolo, ma anche l'appello di solidarietà che Ernesto Treccani, Renato Guttuso, Bruno Cagli e altri firmarono per le piagate popolazioni che da quel gelido gennaio furono costrette a vivere in tende e in container di fortuna, per molti anni. Sul palcoscenico del teatro di Sambuca la sera successiva, domenica 14 gennaio, anche Enrico Lo Verso con una riduzione di "Uno, nessuno e centomila" di Luigi Pirandello.

Ma il ricordo del sisma attraverserà tutti i paesi colpiti, da Salaparuta a Santa Margherita di Belice, da Gibellina a Montevago, dove il 14 gennaio sarà celebrata una messa in suffragio delle vittime dal cardinale di Agrigento, Francesco Montenegro e dai vescovi di Monreale e Mazara del Vallo, Michele Pennisi e Domenico Mogavero. In programma, sempre nella stessa giornata, anche la proiezione di un cortometraggio di Domenico Occhipinti.