Lenzuoli bianchi in memoria delle vittime della strage di Capaci: magistrati e Comune aderiscono al flash mob

Ventotto anni dopo la strage di Capaci, i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo, unitamente agli agenti di scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicilio sono stati ricordati oggi in tutta Italia con l’esposizione di lenzuoli bianchi negli edifici pubblici, presidio di legalità.

Anche Agrigento ha aderito al flash mob, in mattinata i magistrati, dalle finestre del Palazzo di Giustizia di via Mazzini, edificio chiuso per l’emergenza Coronavirus, hanno steso le lenzuola bianche.

Ed in merito al colore, simbolo di purezza, il segretario dell’Associazione nazionale magistrati, Alessandra Russo, dai microfoni di Agrigento Notizie ricorda: ”In Sicilia ci sono persone pulite che combattono e che si associano con le terribili morti delle persone care che fanno parte della nostra storia. Sembra che ci sia una palese associazione – aggiunge il magistrato – con chi, come loro è morto in servizio e chi, in questi giorni, è morto per via del Coronavirus”.

Strage di Capaci, Patronaggio: "Il coraggio dell'uomo Falcone dovrebbe entrare nel dna dei magistrati"

“L'unico modo per onorare questa ricorrenza - dichiara in un nota il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto - è garantire ogni giorno una legalità che sia non ostentata, ma sostanziata da comportamenti corretti e coerenti".