Un successo annunciato, in America tutti "pazzi" per Annalisa Pompeo

Da Boston a Dallas passando per Manhattan e Long Island, Annalisa Pompeo torna a portare in ogni dove i sapori dell’Agrigentino. Si, perché, la blogger di cucina ha iniziato la sua nuova avventura americana. Un viaggio culinario che, anche questa volta, ha fatto innamorare gli americani. Una grande cucina dei grembiuli ed i prodotti dell’Agrigentino come: olio, mandorle e tanto altro.

"Il mio viaggio quest’anno è partito da Boston, da FoodRevolution insieme anche alla mia amica Michelle, a Lisa e tante altre persone desiderose di cucinare insieme a me i piatti della tradizione siciliana. Qui - dice Annalisa Pompeo nel suo blog - abbiamo organizzato due cooking lesson in due giornate differenti: due momenti di confronto e conoscenza con degli ospiti curiosi, attenti e molto simpatici. Molto apprezzata, fra le atre cose, la nostra insalata di arance: un piatto che stupisce per semplicità e al contempo profumo e sapori! E se il buongiorno si vede dal mattino, non posso che essere soddisfatta per come è iniziata questa terza esperienza negli Usa".

Tra i piatti di Annalisa Pompeo oltre la famosa e rinomata “caponata” anche l’insalata di arance, gli involtini siciliani, le arancine e tanto altro.