Favara ancora alle prese con gli "incivili", rifiuti abbandonati ovunque

Favara è ancora alla prese con gli incivili. Rifiuti abbandonati in ogni dove e sindaco pronto ad un nuovo ed accorato appello, il secondo nel giro di poco meno di due settimane. “Nonostante i controlli e le sanzioni irrogate nei giorni scorsi, continuano a perpetrarsi atti di pura inciviltà – dice Anna Alba - . Gli organi preposti, insieme alla collaborazione proattiva dei 'veri' cittadini, continueranno a contrastare tali malsane abitudini”. I rifiuti sono stati gettati in ogni dove, anche in viale Aldo Moro. Ed i favaresi, bacchettano gli incivili. “Oltre al danno anche la beffa – scrivono i cittadini – così diamo manforte al randagismo”.