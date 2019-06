Migliorano le condizioni di Angelo Capodicasa, in ospedale Massimo D'Alema

Sono via via in corso di miglioramento le condizioni di salute di Angelo Capodicasa. L'ex presidente della Regione è ricoverato da alcune settimane in seguito alle ferite riportate a causa di una brutta caduta che gli ha comportato un trauma cerebrale. Capodicasa ha fatto registrare, dice il bollettino medico, "un miglioramento complessivo, ha iniziato la riabilitazione e le terapie previste".

Inoltre, nella mattinata di oggi, Capodicasa ha ricevuto la visita di Massimo D'Alema, con cui si è trattenuto alcuni minuti, e che si è voluto recare in visita del vecchio amico e collega di militanza politica.