Angelo Capodicasa colpito da emorragia cerebrale, è in gravi condizioni

L’ex deputato, ministro e presidente della Regione Angelo Capodicasa si troverebbe ricoverato in gravi condizioni in seguito ad un’estesa emorragia cerebrale che l’avrebbe colpito nel primo pomeriggio di oggi.

Il politico, passato ad Articolo 1 dopo una lunga militanza nel Pd, è stato soccorso in strada, ad Agrigento, dove sarebbe stato trovato privo di sensi e in un lago di sangue. Pare che sia caduto, all'improvviso, per terra: motivo per il quale è stato trovato in una pozza di sangue. Capodicasa è stato trasportato prima al “San Giovanni di Dio” e poi all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.

Solo ieri sera aveva partecipato ad una convention politica agrigentina per un candidato delle elezioni Europee.

Capodicasa è uno dei decani della politica agrigentina e regionale. Eletto quattro volte deputato regionale (dal 1986 al 2006), fu capogruppo del suo partito all'Assemblea Regionale Siciliana) fino al 1991. Dal 1991 al 1996 fu vice presidente dell'assemblea e al 1991 al 1995 fu segretario regionale del Partito Democratico della Sinistra. Dal 1998 al 2000 fu il primo presidente della Regione Siciliana proveniente dalla Sinistra, guidando due governi.