Angelo Capodicasa fuori pericolo: è uscito dal coma farmacologico e avvia la riabilitazione

Si è atteso qualche giorno prima di diffondere la notizia, in attesa che la situazione medica complessiva si stabilizzasse. Adesso però ciò che veniva finora sussurrato può essere detto (quasi) a gran voce: Angelo Capodicasa è fuori pericolo.

L'ex parlamentare e presidente della Regione è stato infatti fatto uscire dal coma farmacologico da parte dei medici e sarebbe sveglio, cosciente e capace di alimentarsi da solo. Si sarebbe anche già alzato dal letto. Le sue condizioni sono notevolmente migliorate, al punto di essere stato trasferito presso una struttura di riabilitazione a Messina, dove seguirà le cure del caso.

Era il 25 maggio quando Capodicasa venne trovato sdraiato a terra nei pressi della propria abitazione con un vasto trauma alla testa. Inizialmente si disse che era stato colpito da emorraggia cerebrale che, in realtà, era solo l'effetto della caduta, avvenuta ancora oggi per cause da accertare. Dopo un lungo ricovero all'ospedale di Caltanissetta, adesso, la buona notizia.