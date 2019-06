Migliorano le condizioni di Capodicasa: l'ex presidente respira da solo

Lievi ma rassicuranti miglioramenti per le condizioni di salute del già parlamentare ed ex presidente della Regione Angelo Capodicasa, ricoverato da ormai diversi giorni all'ospedale "Sant'Elia" di Caltanissetta in seguito all'emorraggia cerebrale provocata da una caduta.

"In seguito al miglioramento del quadro clinico neurologico e respiratorio - dice il bollettino medico datato 2 giugno -, si è provveduto quest'oggi a progressivo svezzamento dalla ventilazione artificiale e successiva estubazione . La prognosi - precisano comunque dall'ospedale - rimane riservata".