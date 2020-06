Ultimo giorno di scuola, una professoressa agli studenti: "Non è stato facile, ma..."

Ultimo giorno di scuola per migliaia di studenti agrigentini. Ultima campanella solitaria anche per il liceo “Politi” di Agrigento. La crisi Covid 19 ha chiuso tutte le scuole lasciando a casa studenti di ogni ordine e grado.

A “salutare” gli studenti è stata una professoressa agrigentina, ovvero Angela Rancatore. L’insegnate del “Politi” ha scritto una lunga lettera ai suoi studenti. Parole importanti che sono state state pubblicate sui social.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Carissimi ragazzi - scrive la prof Rancatore - vi auguro buone vacanze. Si è appena chiuso un anno scolastico particolare, che nessuno di noi immaginava e prevedeva. Non è stato facile portarlo a termine soprattutto perché lontano dal mio e dal vostro modo di fare scuola, la scuola fatta di sorrisi, gioie, entusiasmo, iniziative varie, di abbracci e sguardi non mediati da un PC o un cellulare. Quante cose in pochi mesi abbiamo fatto assieme. Grazie ragazzi per ciò che siete e fate. A tutti voi ogni giorno io dono la mia vita con tutta me stessa e ad ognuno di voi dico, comunque sia andata quest'anno, non mollate, guardate avanti e pretendete il massimo da voi stessi. Non fermatevi a guardare dietro ed amate ciò che fate. Io ci sono e ci sarò sempre, come voi ci siete sempre per me, pronti a ricordarmi quanta stima ed affetto proviate per me. Tante volte con un vostro sorriso avete illuminato una mia giornata spenta ed oggi tocca a me con queste parole dirvi: Yes, you can".