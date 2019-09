Anfora romana "esposta" in salotto, denunciato un ex politico

Era tenuta in bella mostra nel salotto di casa, quasi come una vera e propria esposizione. I carabinieri del reparto tutela dei beni culturali hanno denunciato un ex politico di Porto Empedocle. L’uomo, G.C., era in possesso di un’anfora risalente al periodo romano.

Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna del quotidiano La Sicilia, il pezzo d’epoca, si trovava nel salotto di casa dell’uomo. L’anfora, dunque, è stata sequestrata ed affidata ad esperti del settore. Per l’uomo, l’empedoclino, è scattata la denuncia alla procura della Repubblica di Agrigento per possesso illecito di un reperto archeologico.