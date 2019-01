Un ex Akragas alla corte di "Uomini e donne", Andrea Zelletta è il nuovo tronista

Si chiama Andrea Zelletta ed è il nuovo volto di “Uomini e Donne”, trasmissione in onda su Canale 5. Modello, con un passato a “agrigentino”. Si, perché, Andrea Zelletta è l’ex portiere dell’Akragas, targata Pino Rigoli.

L’ormai ex estremo difensore tarantino ha vestito la maglia biancazzurra nel 2013/2014.Via i tacchetti ed i guantoni, Zelletta ha indossato gli abiti da modello, sfilando per Armani ed altri marchi prestigiosi. Il 25enne ex dei biancazzurri, nell’era Silvio Alessi, oggi è pronto a trovare la propria dolce metà in tv.

“I miei sogni sono i sogni di molti ragazzi: viaggiare tanto, avere un lavoro che mi renda vivo e da buon terrone una famiglia solida. Sogno una famiglia esattamente come la mia, con due genitori giovani che sanno essere amici e quando serve genitori severi". Queste le sue parole nel video di presentazione. Dallo stadio "Esseneto" alla poltroncine rosse di "Uomini e donne", è questa la nuova realtà di Andrea Zelletta.