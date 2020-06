Valle e Scala dei Turchi, l'ex gieffino Andrea: "Agrigento sei bellissima"

E’ stato il vincitore del Grande Fratello 11, lui è Andrea Cocco, modello e attore italo giapponese. In questi giorni, l’ex gieffino, si trova in vacanza ad Agrigento. Dopo il boom mediatico, Andrea, si è dedicato al cinema ed anche alla cucina fusion.

“Cosa faccio ad Agrigento? Sono in vacanza - ha detto Andrea ai microfoni di AgrigentoNotizie - è la seconda volta che vengo giù. Agrigento è davvero bella. Ho visitato la Valle dei Templi ma sono stato anche a Realmonte, alla Scala dei Turchi. In questi giorni mi sto concentrando nella parte alta della città. Ho visto la chiesa Santa Maria dei Greci, è bellissima. Una guida mi ha spiegato tutto quello che c’era da sapere su un posto così incantevole”. Andrea, dopo il Grande Fratello, ha studiato tanto realizzando i suoi sogni. Diventato cittadino del mondo, l'attore, è un affamato di vita vissuta e di realtà nuove.

Progetti futuri ed il rapporto con la Sicilia. “Ovviamente il Covid 19 ha stoppato un po’ tutto. Però, spero di ricominciare presto. Sono sempre in contatto con la mia agente ed ho dei progetti in cantiere importanti. Sono un attore e quindi spero di ricominciare nel più breve tempo possibile. Progetti in Sicilia? Ci spero, perché no”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E sul Grande Fratello Andrea ha risposto così: “Stare sei mesi chiuso in una casa ti cambia. Ti cambia per forza. Professionalmente mi ha dato l’opportunità di farmi conoscere al grande pubblico”. Il modello e attore Italo Giapponese, dunque, sta trascorrendo giorni di vacanza e relax tra le bellezze dell’Agrigentino.