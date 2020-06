Ancora fiamme in via Unità d'Italia, bruciano le macerie accatastate davanti al palazzo

Non c'è pace in via Unità d'Italia, a Fontanelle. A quasi una settimana dal devastante incendio (avvenne lunedì 15 giugno poco dopo le 22), del magazzino seminterrato di circa 500 metri, il fuoco è tornato a divampare. A bruciare - ieri pomeriggio - sono state le macerie, i cumuli, che sono rimasti nel piazzale del palazzo. Si tratta del materiale: plastica, imballaggi, cartone e pedane di legno che era stato tirato fuori - durante le operazioni di spegnimento - dai vigili del fuoco. Materiale che è rimasto accatastato - e sotto sequestro - nel piazzale. Ieri pomeriggio, non è chiaro per quale motivo, le fiamme - all'improvviso - si sono riaccese.

Sul posto, scattato l'allarme, si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia. Sul maxi rogo c'è un'inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica. Dell'attività investigativa si stanno occupando proprio i militari dell'Arma.