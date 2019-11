Strade provinciali, è emergenza amianto: rimosse oltre 47 tonnellate

Oltre 47.800 chilogrammi di amianto: a tanto ammonta il quantitativo di rifiuti pericolosi rimossi dalle strade di competenza del Libero consorzio di Agrigento. Una vera e propria "montagna" di rifiuto che è stato recuperato dal gruppo risanamento ambientale del Libero Consorzio insieme ad oltre 150 kg di guaine bituminose, quasi 23 tonnellate di rifiuti solidi urbani generici.

Tutto raccolto lungo le sp 1, nei tratti A e B, sp 3, sp 18, sp nc 22, in alcuni relitti stradali lungo la statale 624 e lungo le provinciali 52, 54, 68, 73, 78 e 79, le strade ex consortili 9, 40, 50 e 71, la sp 17-B Siculiana - Raffadali e la spr 60 Naro-Figotti.

Numerose operazioni di bonifica sono state completate dopo il dissequestro delle discariche abusive da parte della magistratura, ma il lavoro non è ancora finito, dato che ci sono ancora un gran numero di segnalazioni di rifiuti, pericolosi e non, non ancora tardotte intervento ma che richiederanno nuove e costose operazioni di bonifica.