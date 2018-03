Servono sei nuove ambulanze, l'Asp avvia un'indagine di mercato

L’Asp ha avviato una indagine di mercato per acquistare sei ambulanze da destinare: due, di tipo da Rianimazione, ai presidi ospedalieri di Agrigento e Sciacca e quattro, di soccorso tipo “B”, per gli ospedali di Agrigento, Canicattì, Sciacca e Licata. L’azienda sanitaria provinciale intende anche valutare la possibilità di versare in permuta cinque mezzi non più nuovissimi che sono stati messi a disposizione delle ditte, eventualmente interessate alla compravendita, per essere visionati.

In questa ricerca di mercato, l’Asp intende muoversi con urgenza tant’è che ha chiesto ufficialmente alle imprese interessate di trasmettere il preventivo entro il 6 aprile. “L’indagine di mercato, finalizzata ad individuare una congrua base d’asta e a verificare il rispetto del principio di concorrenza, è pubblicata sul sito web aziendale, per consentire ad altre ditte, in aggiunta a quelle interpellate, di poter presentare, se interessate, il preventivo di spesa” – hanno reso noto dall’Asp 1 di Agrigento - .