Ambulanti abusivi all'ingresso della Valle, bloccati e allontanati dalla polizia

Sono stati “pizzicati” all’ingresso della Valle dei Templi, lato Panoramica dei Templi. In mano e sulle braccia avevano braccialetti e altra cianfrusaglia che sono soliti vendere. Sono tre i senegalesi che ieri mattina sono stati bloccati dai poliziotti della sezione “Volanti” della Questura e portati alla caserma “Anghelone”. Tutti e tre esercitavano, abusivamente, la professione di commercianti ambulanti.

I poliziotti, trattandosi di extracomunitari, hanno portato in caserma i tre senegalesi – di 19, 17 e 50 anni – per controllare la loro posizione sul territorio italiano. Tutti sono risultati essere in regola con il permesso di soggiorno. Per il commercio abusivo, gli agenti della sezione “Volanti” hanno elevato – a ciascuno di loro – una sanzione amministrativa di 300 euro. E’ scattato, inevitabilmente, il sequestro di tutta la merce che i migranti avrebbero voluto vendere ed inoltre gli è stato notificato un ordine di allontanamento. Per le prossime 48 ore, pena una denuncia alla Procura della Repubblica, non potranno più rimettere piede nell’area della Valle dei Templi.