Ambulanti abusivi extracomunitari, scattano multe per oltre mille euro

Vendevano in giro per la città piccoli oggetti senza alcuna autorizzazione al commercio, per questo, tra ottobre e novembre, le Forze dell'ordine, nel contesto di mirati servizi di controllo del territorio, hanno fermato quattro cittadini extracomunitari. La contestazione mossa ai "vucumprà" è l'aver esercitato la vendita senza aver alcun titolo autorizzativo.

I quattro sono stati trovati in possesso di occhiali, collanine, cover e vetri per cellulare, lampadine elettriche e altra chincaglieria che adesso andrà a distruzione, mentre i commercianti abusivi dovranno - almeno sulla carta - pagare una sanzione da 308 euro che dovrà essere versata direttamente alla Regione Siciliana.