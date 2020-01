Ambulante bengalese investito da auto in corsa: vittima di una rapina?

Iniziano ad emergere i primi dettagli e le prime ricostruzioni della dinamica dell'incidente che ha ferito gravemente un commerciante ambulante bengalese nei giorni scorsi a Licata. Il quotidiano La Sicilia in edicola oggi, infatti, sostiene che l'uomo - oggi ricoverato a Caltanissetta in gravi condizioni - avrebbe reagito ad una rapina e sarebbe stato proprio il ladro a falciarlo a bordo della propria auto.

I fatti si sono svolti in via Principe di Napoli. Secondo il quotidiano catanese un uomo, ad oggi non ancora individuato, avrebbe derubato il bengalese dell'incasso della propria giornata di lavoro e avrebbe tentato la fuga. L'immigrato lo avrebbe rincorso e si sarebbe aggrappato alla macchina su cui il rapinatore stava tentando la fuga. Questi, senza alcuno scrupolo, avrebbe comunque messo in moto, trascinando con sé per un centinaio di metri l'ambulante.

Il fatto ha scosso profondamente la comunità licatese, solidarietà hanno espresso già ieri il sindaco e l'Amministrazione comunale.