Ambulanti abusivi, fermato un agrigentino: merce sequestrata

Non soltanto il commercio ambulante abusivo realizzato dai cosiddetti “vucumprà”, ma anche quello – sempre senza alcuna autorizzazione e dunque abusivo – di frutta e verdura fatto in location ben prestabilite: con tanto di banconi e gazebo, da parte di agrigentini. La “guerra” contro l’abusivismo commerciale, dichiarata dalla polizia municipale di Agrigento, non subisce battute d’arresto. Nonostante le carenze di organico, dei vigili urbani, e le molteplici attività in cui i caschi bianchi sono quotidianamente impegnati, nelle ultime settimane è stata puntata la lente d’ingrandimento anche sul fenomeno – mai tramontato – del commercio abusivo. Un giovane agrigentino è stato sorpreso a vendere, con tanto di banconi e gazebo, frutta e verdura senza autorizzazione.

Al giovane è stato contestato l’esercizio di commercio, su aree pubbliche, senza alcuna autorizzazione. Oltre alla multa da 308 euro, tutta la merce e le attrezzature utilizzate per la vendita sono state prima sequestrate dalla polizia municipale e, nelle ultime ore, è arrivato il provvedimento di confisca da parte del settore Attività produttive, Trasparenza e Anticorruzione di palazzo dei Giganti. I controlli da parte della polizia municipale di Agrigento, che è coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, andranno avanti anche nelle prossime settimane per cercare di arginare, laddove possibile, il fenomeno dell’abusivismo commerciale.