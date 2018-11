Monitoraggio dei rifiuti, a San Leone la spiaggia dell’ex lido Aster diventa laboratorio

La spiaggia dell’ex lido Aster a San Leone diventa un laboratorio per monitorare e classificare i rifiuti. Protagonisti gli studenti della quinta F del liceo ginnasio Empedocle di Agrigento.

L’iniziativa è stata organizzata dal circolo “Rabat” di Agrigento in collaborazione con gli uffici delle riserve naturali “Macalube di Aragona” e “Grotta di Sant’Angelo Muxaro” gestite da Legambiente Sicilia nell’ambito di Clean Sea Life, il progetto europeo di cui Legambiente è partner.

L’obiettivo del progetto è quello di accrescere l’attenzione dell’opinione pubblica sui rifiuti marini per promuovere l’impegno attivo e costante dei cittadini nella prevenzione e nel contrasto di questa grave emergenza. A due anni dal suo avvio il progetto Clean Sea Life ha coinvolto oltre cinquemila persone fra diportisti, subacquei, pescatori professionisti e sportivi, studenti e comuni cittadini in attività di pulizia che hanno permesso di raccogliere e smaltire quasi dieci quintali di rifiuti in tutta Italia.

Per contribuire a salvaguardare l’ecosistema marino, il circolo Legambiente di Agrigento ha aderito al progetto.

Gli studenti sono stati impegnati nella pulizia ma anche in un’attività di monitoraggio scientifico dei rifiuti. I dati acquisiti confluiranno in uno studio ad ampio raggio del fenomeno dello spiaggiamento dei rifiuti, soprattutto rispetto a quantità e possibili fonti, e consentiranno di mettere in campo azioni mirate a combattere la dispersione dei rifiuti nell’ambiente marino e costiero e conseguentemente a limitare i rischi che la loro presenza comporta.