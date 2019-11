Danni per il maltempo, la solidarietà di Firetto a Matera e Venezia: "Il patrimonio artistico è fragile"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'inondazione a Matera, capitale europea della cultura, dopo i danni causati dalla marea a Venezia mostra la fragilità dello straordinario patrimonio artistico italiano". L'ha detto il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto solidarizzando con i cittadini di Matera e Venezia. "La solidarietà alle istituzioni e ai cittadini di Venezia e Matera, che esprimo a nome mio e dei cittadini di Agrigento, deve concretizzarsi nell'impegno civico e culturale per rafforzare gli strumenti di protezione del nostro patrimonio. Occorre riprendere e applicare la Carta del Rischio elaborata dal Mibact e avviata dalla Regione Siciliana per limitare i danni degli eventi naturali ormai sempre più frequenti. L'Anci, già promotore della Carta di Agrigento per una nuova e più ricca politica europea sulla cultura e il patrimonio culturale, interpreti la volontà dei Comuni italiani di proteggere la propria ricchezza storica e artistica, promuovendo le necessarie iniziative con il governo italiano