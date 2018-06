Devastato dalle fiamme un appartamento, indagano i carabinieri

Incendio nella notte in uno degli appartamenti abbandonati di via Largo Martiri, in via Fani a Ribera. Il fatto è accaduto la notte tra mercoledì e giovedì. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i carabinieri. L’appartamento preso di mira, è uno degli alloggi che dovrebbe essere demolito e ricostruito. Le case, ad oggi, sono occupate abusivamente. A viverci dentro sono degli immigrati, anche irregolari, che fanno i braccianti agricoli. L’appartamento ha subito ingenti danni.