Latte a prezzi troppo bassi, allevatori in marcia per il sit-in di protesta

L'aula consiliare era stracolma: piena in ogni ordine e grado di posti. Non c'erano soltanto gli allevatori del paese - di Santo Stefano Quisquina - ma tutti, o quasi, quelli dei Comuni montani. Gli stessi che oggi parteciperanno - sono già in marcia - al sit-in di protesta lungo la statale Palermo-Agrigento, all'altezza di Poggioreale, per chiedere aiuti concreti per le aziende costrette a vendere un litro di latte a prezzi che sono molto spesso inferiori al costo di produzione.

Ad organizzare l'incontro, ieri sera, è stata la Coldiretti e l’amministrazione comunale di Santo Stefano Quisquina, sindaco Francesco Cacciatore in testa. Perché sia l'amministrazione comunale di Santo Stefano Quisquina che la Coldiretti sono a sostegno della protesta dei pastori che vivono la profonda crisi del comparto agricolo/zootecnico.

