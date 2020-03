Nuova ondata di maltempo sulla provincia: domani sarà allerta "gialla"

Se non bastassero le preoccupazioni connesse all'avanzare del "Covid-19" e gli appelli a rimanere in casa per agirare il contagio, adesso arriva anche l'allerta meteo.

Il Dipartimento regionale della Protezione civile ha infatti diramato per domani, 9 marzo, fino alle ore 24, l'avviso di condizioni meteo avverse con livello di attenzione gialla. Sono infatti previsti forti temporali in tutta la provincia per l'intera giornata. La Protezione Civile comunale, dicono dal Comune, "monitorerà le zone più a rischio idrogeologico ed invita la cittadinanza ad essere prudente, a limitare gli spostamenti e a stare lontani dai corsi d’acqua".