Continuerà a piovere ... ma non troppo: la Protezione civile dirama allerta "gialla"

Dopo i venti di burrasca di oggi e la forte pioggia, l’allerta proseguirà anche per domani. La Protezione civile, che continua a monitorare tutto quanto il territorio dell’Agrigentino, ha diramato una nuova allerta di colore giallo.

Pioggia, dunque, anche domani ma con un livello di intensità diverso. “Persiste il rischio meteo-idrogeologico – fanno sapere da palazzo dei Giganti - per temporali con livello di allerta Gialla”. Drastico calo delle temperature per l’inverno che adesso sembrerebbe davvero essere arrivato.

Paura in centro città

Il maltempo, in città, ha causato anche qualche danno. Questo pomeriggio le forti raffiche di vento hanno sradicato uno degli alberi di via Pietro Nenni. Paura per gli automobilisti, ma al momento, nessun ferito.