La primavera si prende una pausa, arriva l'ondata di freddo: è allerta meteo

La primavera si prende una pausa, calo vertiginoso delle temperatue anche in città. L'amministrazione comunale fa sapere che è stata diramata una nuova allerta meteo classificata con il codice "giallo".

"L'allerta - fanno sapere da palazzo dei Giganti - perdurerà per le prossime ore e comunque fino alla mezzanotte del 20 marzo. Il bollettino, per il nostro territorio, evidenzia un rischio idrogeologico e idraulico per rovesci e temporali. L'ufficio comunale di protezione civile invita i cittadini alla prudenza e monitora le zone più sensibili!.