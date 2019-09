Temporali e forti piogge, diramata una nuova allerta: è "gialla"

E' stata diramata - dal dipartimento regionale della Protezione civile - una nuova allerta meteo "gialla". Il rischio - che durerà fino alla mezzanotte di domani - è idrogeologico ed idraulico.

Le previsioni, per domani, sono di temporali e forti piogge. Non si escludono allagamenti ed esondazioni dei vari corsi d'acqua. Il livello di allerta dichiarato, per il rischio idrogeologico, è quello di "attenzione".