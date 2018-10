Ancora un'allerta meteo "arancione", Firetto firma l'ordinanza: ecco tutti i divieti

Ci risiamo. Ormai non passa giorno - è accaduto negli ultimissimi - che non venga diramata una allerta meteo. E per domani - esattamente per come era anche oggi - è previsto un pre allarme: allerta meteo "arancione". La Protezione civile regionale prevede fino alle ore 24 di domani, "piogge da isolate a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale" e anche forti venti Sud-Orientali. A causa dell'allerta per rischi meteo-idrogeologico e idraulico, il sindaco di Agrigento Lillo Firetto, ha firmato una nuova ordinanza di interdizione di luoghi pubblici come giardini, impianti sportivi, aree giochi, cimiteri e sottopassi. Sospese tutte le manifestazioni organizzate all’aperto e vietato l’uso di seminterrati e piani bassi. Vietato anche il transito delle strade cittadine che tradizionalmente si allagano e vietato il passaggio nei pressi di torrenti e fiumi.

Oggi, sempre in via precauzionale, erano state chiuse - sempre dal sindaco di Agrigento - le scuole. Ma in realtà oggi non s'è registrato affatto quanto era accaduto invece 24 ore prima quando, a causa delle fortissime e insistenti piogge, Agrigento era finita letteralmente sott'acqua.

Intanto, però, la Protezione civile regionale dirama il pre allarme (allerta "arancione") e i sindaci non possono far altro che - in via precauzionale - adeguarsi, soprattutto per prevenire possibili rischi. Ecco i divieti, imposti per oggi dall'ordinanza del sindaco Firetto: vietato il transito veicolare e pedonale in tutte le zone interessate da allagamenti, esondazioni con particolare riguardo al Villaggio Mosè. Nel dettaglio le zone interessate sono: via dei Fiumi, viale Leonardo Sciascia.

Attenzione anche a San Leone con riferimento nelle sponde del fiume Akragas, lungomare Falcone e Borsellino e viale Delle Dune. Vietato anche, in caso di piogge intense, avvicinarsi al Fiume Naro e alle dighe San Giovanni e Furore. Attenzione al fiume Ipsas, tratto nei pressi dell’incrocio tra la strada provinciale per Favara sulla strada statale 640, e al fiume Drago nei pressi di contrada Borsellino. Evitare, in caso di piogge intense, il transito veicolare e pedonale al viale Della Vittoria, via Giovanni XXIII, via Venticinque Aprile, via Pietro Germi.