Piogge e rischio esondazione: è allerta "arancione", la Protezione civile: "Uscite da casa solo se necessario"

Nuova allerta meteo per la nostra provincia domani. La perturbazione che in queste ultime ore sta interessando l'Italia centrale si sta spostando verso il Sud del Paese e il dipartimento regionale della Protezione civile, a causa del maltempo che interesserà tutta la regione a partire dalle prime ore del mattino e per tutta la giornata di domani, ha segnalato il codice arancione per il rischio meteo-idrogeologico. Sono previste condizioni meteo avverse con precipitazioni da sparse a diffuse, con carattere di rovescio o temporale, con possibilità di forti raffiche di vento ed intensa attività.

Il gruppo di Protezione Civile del Libero Consorzio di Agrigento, tra i destinatari dell’avviso, ha già attivato le procedure di intervento nel caso si manifestassero situazioni di criticità, in accordo con gli uffici di Protezione Civile dei singoli Comuni. Dal Libero Consorzio a causa dei possibili fenomeni di piena di fiumi e torrenti nonché dei valloni, con rischi di esondazione che potrebbero interessare anche i tracciati di alcune strade della viabilità secondaria, raccomandano, in caso di maltempo, di spostarsi in auto lungo le strade provinciali solo in caso di effettiva necessità, prestando la massima attenzione. Attenzione in particolare nei pressi di torrenti e valloni, ma anche in alcune aree, ad esempio nella piana di Licata dove frequenti sono gli allagamenti delle strade.

Licata, il sindaco attiva le procedure di allerta

A Licata il sindaco Giuseppe Galanti e l'assessore alla Protezione civile Giuseppe Ripellino hanno attivato tutte le procedure previste nei casi di allerta.

Agrigento, Firetto vieta le attività all'aperto delle scuole

"Classico" provvedimento anche dal Comune di Agrigento, dove il sindaco Calogero Firetto ha emanato un'ordinanza, vigente dalle 18 di oggi alle 24 di domani, con cui vieta le attività scolastiche all'esterno e sconsiglia il transito veicolare e pedonale in caso di piogge intense.

Sciacca, il sindaco: "Prestate massima attenzione"

ll sindaco di Sciacca, Francesca Valenti, ha diramato un avviso di allerta meteo alla popolazione, facendo seguito al bollettino di questo pomeriggio del dipartimento della Protezione civile della Regione siciliana.

"I cittadini - scrive il sindaco - sono invitati ad adottare ogni opportuna precauzione e protezione e a prestare la massima attenzione soprattutto nelle aree considerate a rischio".