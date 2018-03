Piogge e raffiche di vento, è ancora allerta meteo: inizio di primavera da rivedere

Il maltempo non intende lasciare l’Agrigentino. Anche per domani, persisterà l’allerta meteo. Proprio nel primo giorno di primavera, la protezione civile ha diramato una nuovo rischio idrogeologico. Allerta gialla, con livello di massima attenzione.

Nuove raffiche di vento e pioggia anche per domani, l’inverno sembra non volere abbandonare l’Agrigentino. Il gelo è pronto a perdurare per tutta la settimana, con temperature ancora sotto la media stagionale.