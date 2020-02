Coronavirus, Ordine dei Medici: "Prevenire ad ogni costo il contagio"

"Prendere misure per frenare, l'eventuale rischio di ulteriore diffusione della patologia, in considerazione di attività o manifestazione di qualsiasi ordine o genere con coinvolgimento di collettività, che potrebbe mettere a rischio o comunque esporre ad ipotetici contagi infettivi".

L'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Agrigento interviene sul tema della potenziale diffusione della patologia di origine orientale, lanciando un appello alle istituzioni. "La situazione attuale che coinvolge anche il nostro Paese sul contagio da coronavirus - dicono in una nota -, preso atto dell'eventuale rischio di ulteriore diffusione della patologia, in considerazione di attività o manifestazione di qualsiasi ordine o genere con coinvolgimento di collettività, che potrebbe mettere a rischio o comunque esporre ad ipotetici contagi infettivi, invita le istituzioni responsabili della tutela della salute pubblica a mettere in atto ogni intervento preventivo utile alla causa e comunque disporre iniziative necessarie a limitare ogni probabile possibilità di contagio".

L'ordine dei Medici, inoltre, "si rende disponibile ad intervenire a supporto e consulenza su ogni iniziativa proposta in tal senso" e invita "tutti i medici iscritti all'Ordine ad attenersi alle linee guida emanate dal Ministero competente e dalle associazioni di categoria".