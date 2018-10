Forti venti, temporali e mareggiate: è allerta "arancione" e Firetto firma i nuovi divieti

Ci risiamo. Esattamente per come era stato già previsto a metà settimana, l'ondata di maltempo si abbatterà anche sull'Agrigentino. E la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta meteo "arancione" fino alle ore 24 di domani.

Si prevedono - a partire dalle prime ore del mattino - forti venti di burrasca dai quadranti meridionali, mareggiate lungo le coste esposte e, per le successive 24-36 ore, piogge diffuse e temporali. "I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". L'allerta riguarda il rischio idrogeologico e idraulico. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, primo fra tutti gli altri suoi colleghi della provincia, ha firmato la relativa ordinanza con tutti i divieti.

Ad Agrigento è prevista l'interdizione di luoghi pubblici come giardini, impianti sportivi, aree giochi, cimiteri e sottopassi. Sospese tutte le manifestazioni organizzate all’aperto e vietato l’uso di seminterrati e piani bassi. Vietato anche il transito delle strade cittadine che tradizionalmente si allagano come il viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè, e via Dei Fiumi.

Attenzione anche a San Leone con riferimento nelle sponde del fiume Akragas, lungomare Falcone e Borsellino e viale Delle Dune. Vietato anche, in caso di piogge intense, avvicinarsi al Fiume Naro e alle dighe San Giovanni e Furore. Attenzione al fiume Ipsas, tratto nei pressi dell’incrocio tra la strada provinciale per Favara sulla strada statale 640, e al fiume Drago nei pressi di contrada Borsellino. Evitare, in caso di piogge intense, il transito veicolare e pedonale al viale Della Vittoria, via Giovanni XXIII, via Venticinque Aprile, via Pietro Germi.