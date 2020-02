Allarme crolli davanti al tribunale, in azione lo speciale nucleo "Saf"

E' intervenuto il "Saf" (nucleo speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento al palazzo di giustizia di via Mazzini. I pompieri si sono occupati della messa in sicurezza dell'area prospicente l'ingresso principale dove, poche ore prima, si erano verificati dei distacchi di pezzi di cornicione prospetti. Crolli che costituivano pericolo per il transito pedonale.

L'intervento del Saf si è reso necessario e indispensabile per la rimozione urgente delle parti che destavano immediato pericolo, anche nelle altre facciate del prospetto del tribunale. Il nucleo Saf è dovuto intervenire anche a causa dell'inaccessibilità dell'autoscala dei vigili del fuoco nell'area interna circostante il palazzo.

Le operazioni di messa in sicurezza dell'area critica si sono concluse nel tardo pomeriggio.