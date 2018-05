Alberi sradicati e insegne pericolanti, il vento crea rischi e disagi

Alberi sradicati, insegne stradali e cartelloni pubblicitari pericolanti. A fare danni, da ieri sera, anche sull'Agrigentino, sono le forti raffiche di vento. Ad accorrere da un capo all'altro della provincia: i vigili del fuoco. Pompieri che stamani sono rimasti al lavoro, per ore ed ore, per rimuovere - lungo la strada provinciale 30, in territorio di Cattolica Eraclea, - il pericolo determinato da un albero di circa 15 metri. Arbusto che rischiava di abbattersi sulla strada.

Allagato, come da "tradizione", il viale Delle Dune a San Leone.

Alberi e rami pericolanti anche a Favara, ad Agrigento, a Sciacca, mentre a Canicattì - a causa di un fulmine - si è incendiato un palo di resina, e a Porto Empedocle i pompieri sono dovuti intervenire per far cadere al suolo, in tutta sicurezza, le porzioni di un cornicione che si sgretolava. Insegne pubblicitarie pericolanti, inoltre, ad Agrigento come a Favara. Due gli alberi che sono stati abbattuti al suolo, dalle forti raffiche, lungo la statale 115 fra Agrigento e Palma di Montechiaro.

L'allerta "gialla" della Protezione civile regionale durerà almeno fino a tarda sera.

