Strade allagate e invase dal fango, case a rischio crollo e alberi caduti: è emergenza maltempo

Acqua alta al viale Delle Dune a San Leone. Albero caduto in via Porto Empedocle a Montaperto e infiltrazioni d'acqua, con rischio crollo, in un'abitazione di via Oblati, nel quartiere di San Giacomo, ad Agrigento. Sono questi soltanto alcuni, nelle ultime ore, degli interventi effettuati, o addirittura in corso, dei vigili del fuoco del comando provinciale. L'ondata di maltempo che ha determinato - da parte della Protezione civile regionale - il provvedimento di allerta "arancione" sta creando però danni e disagi soprattutto nell'area del Saccense.

Proprio a Sciacca, i vigili del fuoco continuano a ricevere richieste di intervento per infiltrazioni d'acqua e per allagamenti. I pompieri sono già intervenuti in via Aldo Moro, in via Dei Frassini e in via Giordano Bruno. Auto impatanata dal fango e automobilista intrappolato in contrada San Giorgio. Strada dissestata, a rischio cedimento, lungo la 624, all'altezza del chilometro 79,2. Ma i vigili del fuoco sono intervenuti, sempre per allagamenti, in via Anna Frank e in viale Siena dove una cabina elettrica si è allagata e continuano ad esserci scintille. Letteralmente sommersa dal fango la via Lido e pesanti sono i disagi per quanti vivono all'Arenella, a San Marco e in contrada Foggia.

Disagi, ma meno emergenziali rispetto a quanto sta accadendo a Sciacca, anche a Favara dove molte strade del centro urbano si sono allagate. I pompieri continuano a correre da un capo all'altro della provincia, cercando di fare il possibile - anzi, pure l'impossibile, - per scongiurare rischi e per tamponare i disagi.