"Allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica", arrestato un 60enne

Un sessantenne di Agrigento è stato arrestato, dai carabinieri, per furto di energia elettrica. I militari hanno accertato che nella sua abitazione di Cannatello sarebbe stato realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Ieri mattina è stata disposta - dal giudice Giuseppe Miceli - la convalida dell'arresto. In accoglimento delle istanze dei legali difensori: gli avvocati Vincenzo Caponnetto e Gianfranco Pilato, il sessantenne è stato rimesso in libertà.