"C'è una lite in famiglia", la polizia trova però un allaccio abusivo di corrente

Chiamati per una lite in famiglia, i poliziotti delle “Volanti” trovano un allaccio abusivo alla rete elettrica e un tunisino trentenne che era stato già espulso dall’Italia. Doppia la denuncia formalizzata alla Procura. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di sabato nel centro storico.

I poliziotti, dopo che non avevano trovato la baruffa fra conviventi che era stata preannunciata telefonicamente al 113 e per la quale erano intervenuti, in via Gioeni gli agenti hanno controllato, al volante di un’auto, il tunisino. Un uomo che si era, nel frattempo, allontanato proprio da quella abitazione.

L’uomo ha subito ammesso, davanti agli agenti, d’aver dimenticato i documenti a casa, ma è di fatto fuggito. I poliziotti delle "Volanti" lo hanno rintracciato poco dopo nella sua abitazione dove è stato scoperto il furto di corrente. La coppia, in quella residenza, avrebbe realizzato una sorta di bypass e dunque un allaccio abusivo. Il trentenne tunisino è stato denunciato, alla Procura, per resistenza a pubblico ufficiale, furto aggravato in concorso assieme alla compagna: anche lei tunisina, e inottemperanza al decreto di espulsione.