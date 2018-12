"Allaccio abusivo alla rete elettrica", in manette marito e moglie

Cercavano droga. E, per ore ed ore, hanno rastrellato – ispezionando e perquisendo - l’intera Favara. Durante i controlli, meticolosi e capillari, i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura hanno trovato – in via Transito - un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Una coppia, marito e moglie rispettivamente di 44 e 38 anni, è stata arrestata. L’ipotesi di reato contestata è stata quella di furto aggravato. Entrambi, M. C. di 44 anni e A. F. di 38 anni, su disposizione del sostituto procuratore di turno, sono stati posti agli arresti domiciliari. “Durante un controllo del territorio nella zona di Favara – ha spiegato, ieri, il questore di Agrigento Maurizio Auriemma – siamo stati costretti ad arrestare una coppia di coniugi per furto di energia elettrica. La legalità ha un senso non solo se noi la pronunciamo ma se ci sono gli altri che la pongono in essere – ha richiamato tutti, lanciando un vero e proprio appello, il questore Auriemma - . E mi riferisco al rispetto per l’ambiente, all’utilizzo delle strutture e delle risorse idriche ed energetiche. Se ognuno fa la sua parte, - ha concluso il questore di Agrigento - ognuno ci andrà a guadagnare”.