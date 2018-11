Area Sanremo tour videoclip 2018, vince un'agrigentina: è Alisia

Appena ventenne l’agrigentina Elisa Donisi, in arte Alisia, ha vinto il concorso area Sanremo tour videoclip 2018. La cantante ha raccolto 12830 voti, battendo ogni record precedente. Con il titolo si è aggiudicata la produzione e pubblicazione di un singolo e di un videoclip; promozione del brano scelto dalla produzione su network radiofonico nazionale; servizio fotografico; ufficio stampa radio e web per due mesi; l’opportunità di esibirsi in una location a Sanremo durante il periodo del festival della canzone Italiana 2019; soggiorno a Sanremo ed una borsa di studio per la partecipazione a corsi di formazione musicali per l’anno 2019. Alisia ha ricevuto svariati riconoscimenti, come il "Premio nazionale Liola’” per l’arte canora.

Ha partecipato l’anno scorso, vincendo la categoria interprete, al prestigioso “Emozioni Live” premio in onore di Lucio Battisti, il quale si è svolto al Casinò di Sanremo e successivamente andato in onda sulle reti Mediaset. Alisia coltiva da sempre la passione per il canto, ha preso lezioni di chitarra e al momento studia pianoforte e si dedica anima e corpo alla sua adorata musica. Studia canto all’ Aacademia Palladium diretta dall’insegnante Lia Minio e di Marianna Gallo Afflitto.Il 10 novembre ritirerà il premio al Casinò di Sanremo.