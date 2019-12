Irama per il Capodanno, Alisia apre il concerto: "Quanta emozione"

La cantante Alisia quest’anno gioca in casa con una grande esibizione nonché apertura del concerto di Irama vincitore nel 2018 della diciassettesima edizione del talent amici di Maria De Filippi.

Alisia, agrigentina doc, nel 2018 vinse il concorso “Area Sanremo Tour Videoclip” e si aggiudicò la produzione e realizzazione di un singolo dal titolo “Se Te Ne Vai” che ha superato sul web il mezzo milione di visualizzazioni e trasmesso in varie radio nazionali e non, che avremo modo di ascoltare durante lo svolgimento della serata al Fabrik Discoclub, per iniziare questo 2020 all’ insegna della musica "Sono molto emozionata - ha detto Alisia - di iniziare questo nuovo anno insieme a voi affiancando uno dei miei artisti preferiti”.